Conferenza stampa Cioffi: «A Napoli venderemo cara la pelle. Diffidati? Pensiamo a domani»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

NAPOLI – «Con la giusta convinzione possiamo dare fastidio a tutti come fatto con Lazio, Milan e Roma. Contro i giallorossi abbiamo fatto una grande partita, ci è mancata serenità finale soprattutto sulla decisione sul rigore. Ci siamo detti di accettare qualsiasi decisione senza crearsi alibi. Mi aspetto la volontà di tornare da Napoli con dei punti. Giocheremo contro una squadra in lotta per lo scudetto come contro il Milan. Dovremo essere perfetti: aggressivi in difesa e propositivi davanti. L’Udinese non fa punti a Napoli dal 2013»

DIFFIDATI – «È sicuramente un elemento su cui dovremo porre la nostra attenzione. I nostri ragazzi sono consapevoli di questo aspetto ma dobbiamo essere concentrati sulla partita contro il Napoli e non a quelle successive. Venderemo cara la pelle».