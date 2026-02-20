Connect with us

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: «Bremer non sarà della partita, David è convocato. Quello di Kalulu è un atto dovuto della società»

1 ora ago

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A

Oggi torna la Serie A e domani torna la Juve, attesa alle 15 dalla sfida contro il Como allo Stadium

Nel giorno di vigilia, venerdì 20 febbraio, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 16:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

RECUPERARE ENERGIE DOPO IL GALATASARAY – «A volte ci sono delle cose che riesci a vederle, che le percepisci, che le ascolti, però poi ti perforano lo stesso anche se sono ingiuste. Perché ti perforano. Devi prenderne atto e devi deciderne cosa farne di quella cosa che ti è accaduta. La reazione è un valore sicuramente, ma è un po’ la consapevolezza della forza della squadra che poi dice se rimani fermo oppure tenti ancora di crescere per quello che è il momento che stai attraversando. Si fanno analisi in maniera corretta, obiettiva e come abbiamo tentato di dire più volte, questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica e ti spinge verso la prossima partita. E guarderemo cosa riusciremo a fare da questo dolore ricevuto».

GRAZIA PER KALULU – «Quello di Kalulu è un atto dovuto della società perché trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prendere atto. La società ha fatto bene, per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale da parte di tutte le componenti».

INFORTUNATI – «Bremer non sarà della partita, David è convocato e non ha probabilmente addosso un allenamento, una sicurezza di poter giocare tutta la partita però viene con noi e valuteremo se farlo giocare subito o dopo, se ne avremo bisogno o no. Sono valutazioni che si fanno con calma».

MCKENNIE E LOCATELLI DIFFIDATI, POSSONO RIPOSARE? – «Locatelli sembra non sentire per niente la stanchezza, è sempre molto presente dal punto di vista dei propositi, dell’entusiasmo, dello spirito da trasmettere ai compagni. Di McKennie vedo dura farne a meno: in determinati ruoli, la società era stata brava a portare a casa Holm ma si è fatto male subito. Poi l’infortunio di Bremer e la squalifica di Kalulu ci fanno essere un po’ corti. Terzini destri non ne abbiamo altri perché son tutti e due fuori e McKennie ci fa comodo».

