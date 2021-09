Villarreal, Trigueros: «Atalanta, tanti duelli individuali. Per il secondo posto...»

Manuel Trigueros parla alla vigilia della sfifa contro l’Atalanta: le parole del centrocampista del Villarreal

Manuel Trigueros, centrocampista del Villarreal, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atalanta.

ATALANTA – «Ci saranno molti duelli individuali, portano tanta pressione. Ma cercheremo di far tutto per affrontarli nel migliore dei modi. Giocheremo la prima partita in casa, davanti ai nostri tifosi. Sarà una partita fondamentale per il passaggio del turno».

RIVALE PER IL SECONDO POSTO – «Anche lo Young Boys può dare filo da torcere. Il Manchester lo conosciamo, sappiamo la loro forza. Ma fino all’ultimo minuto può succedere di tutto. Domani ce la metteremo tutta».