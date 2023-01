Conferenza stampa Zanetti: «La mia speranza è che l’Inter abbia festeggiato tanto»

Conferenza stampa Zanetti, l’allenatore dell’Empoli ha analizzato alla vigilia la sfida contro l’Inter: le sue dichiarazioni

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha analizzato in conferenza il match di domani contro l’Inter.

INTER – «La gara è molto difficile perché l’Inter sta giocando ai suoi livelli in questo momento. E il livello è top in Italia e in Europa per i nerazzurri. Quando la squadra gira ha la capacità di rendere facile una finale, ma non dobbiamo ragionare sul nostro avversario perchè altrimenti rischiamo di essere una vittima sacrificale. Dobbiamo invece curare certi dettagli, facendo il nostro massimo sperando che loro abbiano festeggiato tanto e non siano al meglio».

IMPRESA – «Nel calcio si può fare tutto, noi stessi ne siamo testimoni diretti. Il calcio è bello per questo, a volte gli sfavoriti possono ribaltare i pronostici. Mi piacerebbe vincere contro una grande squadra».