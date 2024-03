Adani: «Chi ha una rosa migliore della Juve?» Collovati risponde

Botta e risposta alla Domenica Sportiva tra Adani e Collovati sulla rosa della Juve: «Chi ha una rosa migliore?» «Dalla a Inzaghi…»

Confronto acceso alla Domenica Sportiva tra Lele Adani e Fulvio Collovati dopo il pareggio della Juve contro l’Atalanta. L’ex della Bobo TV ha iniziato parlando dell’apporto di Allegri alla squadra, trovando la pronta risposta di Collovati. Di seguito il botta e riposta.

ADANI – «Ci porta a dire che ha una rosa mediocre ma vi chiedo: sulla carta chi ha una rosa superiore a quella della Juventus, tolta l’Inter? Il Napoli giocava con Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Kvaratskhelia… Li conoscevi? Quando sono arrivati, erano giocatori molto inferiori a quelli andati via».

COLLOVATI – «Però dimentichi che negli anni precedenti aveva vinto il campionato per cinque volte consecutive…».

ADANI – «Io infatti analizzo il percorso recente della Juve. E sai quando non sono d’accordo con Allegri? Quando dice che ha guadagnato un punto sul Bologna o ha tenuto a -11 l’Atalanta…».

INTERVENTO PECCI – «Inzaghi se vince è il primo campionato…».

ANCORA ADANI – «E la sua rosa lo scorso anno era superiore. L’evoluzione di cui si parla si chiama lavoro, ed ogni volta bisogna ricordarlo…».

DI NUOVO COLLOVATI – «Non puoi giudicare la cultura del lavoro di un allenatore che per 5 anni ha vinto. E con questa squadra non può vincere! Ha cinque ragazzini in campo…».

ADANI – «Voglio sapere se la Juve avrebbe preso Rrahmani, Juan Jesus, Kalulu, Kjaer… Non li ha presi, ha speso 50 milioni per Bremer! La Juve ha i giocatori per vincere».

CHIUDE COLLOVATI – «Chi sono? Miretti? Locatelli? Sono questi? Ma non esiste… Fatemi dire: mi inchino di fronte a Simone Inzaghi, ma dagli la Juventus e secondo te ottiene gli stessi risultati? Qui si è detto che la rosa della Juve vale quella dell’Inter, ma ci rendiamo conto? Fino a ieri erano secondi in classifica, dove volete che vadano di più?».