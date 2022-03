Conte pizzica Arteta in conferenza: «Dovrebbe ricordarselo»

Conte pizzica Arteta conferenza: «Dovrebbe ricordarselo». Le dichiarazioni del tecnico del Tottenham

Mikel Arteta ha avanzato delle rimostranze per il calendario dell’Arsenal che – in campo mercoledì contro il Liverpool – dovrà giocare di nuovo sabato.

«Grazie Premier League per come viene organizzato il campionato. In Europa funziona diversamente», ha detto il tecnico dell’Arsenal. Piccata – anche se a distanza – la replica di Conte: «Arteta dovrebbe ricordarsi di quella partita rinviata. Se qualcuno vuole parlare di cosa sia giusto e cosa no, non deve dimenticare quella gara e quel rinvio».