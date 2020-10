Conte assicura: «Eviteremo un secondo lockdown, ora siamo preparati»

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, è intervenuto così a proposito del lockdown durante il Festival di Limes. Le parole

Intervenuto durante il Festival di Limes, Giuseppe Conte si è soffermato così su un nuovo possibile lockdown in Italia vista l’emergenza Coronavirus. Le parole del Presidente del Consiglio riprese da Tuttomercatoweb.com.

«La prima ondata ci ha trovato impreparati, perché nessuno conosceva il nemico. Lo abbiamo affrontato a mani nude. Abbiamo scoperto che servivano mascherine che non producevamo e attrezzature respiratorie che non avevamo a sufficienza. Ecco perché il lockdown. Adesso dobbiamo evitare il lockdown, perché facciamo tanti test, siamo attrezzati per questo. Dobbiamo affrontare la seconda ondata con un’altra strategia, più mirata e che non prevede più il lockdown che è di chi non ha i mezzi per reagire. Dobbiamo autoproteggerci, rispettando le regole come il distanziamento».