Conte: «Bisogna capire se sono l’allenatore giusto e se ho i giocatori giusti» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Bologna

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la clamorosa sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Bologna. Queste le sue parole.

«Se a quanto sembra c’è un progetto vincente e se c’è voglia di tornare a vincere, dobbiamo capire se l’allenatore è quello giusto per vincere e se i giocatori sono quelli giusti per vincere. Da qui alla fine sarà un esame per tutti, me per primo. Dovremo cercare di dare tutto quello che abbiamo sapendo di essere in discussione. Io per primo, ed è giusto che sia così».