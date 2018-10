Conte mette pressione ai colleghi: più vicina la risoluzione col Chelsea

Chelsea: Conte verso la risoluzione del contratto che lo lega fino al 2019 ai londinesi, nonostante l’esonero estivo. Tante le possibilità in campo per il tecnico italiano: quale futuro per lui?

Antonio Conte sta per tornare. Dopo l’esonero estivo al Chelsea, a favore di Maurizio Sarri, l’ex tecnico della Juventus si starebbe stufato di aspettare. Nei piani di Conte questa doveva essere una stagione sabbatica: ancora legato da un contratto sino al 2019 al Chelsea, l’allenatore leccese aveva scelto di non firmare la risoluzione del contratto percedendo ancora lo stipendio (milionario) dei Blues, ma restando vincolato e dunque impossibilato a trovare una nuova sistemazione. Adesso però qualcosa sarebbe cambiato: stando alle ultime di questi giorni Conte avrebbe fatto presente ai suoi collaboratori di tenersi pronti, segno evidente che qualcosa da qui alle prossime settimane potrebbe succedere.

Cosa? Difficile dirlo, ma di certo l’ex commissario tecnico azzurro si sta guardando attorno: sulla panchina del Manchester United c’è José Mourinho in bilico, così come le ultime danno altrettanto in bilico Julen Lopetegui su quella del Real Madrid, mentre su sponde Milan e Inter, almeno per il momento, sembrerebbe scongiurata la tempesta per Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti dopo un inizio di stagione difficile, anche se tutto potrebbe cambiare ancora, come spesso avviene nel calcio. Di certo un Conte libero di essere ingaggiato da chiunque sul mercato di fatto cambierebbe le carte in tavola per molti colleghi, mettendo pressione a chi non è proprio certo di rimanere in panchina al momento. Sul piatto ci sono 10 milioni di euro che ballano (quelli che il Chelsea gli dovrebbe da qui a fine anno): basterà scegliere tra i soldi e la voglia tornare.