Conte al Real Madrid: primi contatti. Lopetegui a rischio esonero

Antonio Conte può tornare ad allenare. Il tecnico potrebbe prendere il posto di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid

Antonio Conte riparte dal Real Madrid? Il tecnico italiano, dopo l’avventura al Chelsea, ha deciso di prendersi un anno sabbatico ma il richiamo del Real potrebbe essere troppo forte e potrebbe indurre il tecnico a tornare in pista dopo pochi mesi dall’ultima volta. Julen Lopetegui, un po’ a sorpresa, è stato chiamato da Florentino Perez a sostituire Zinedine Zidane. Compito arduo, aspettative troppo alte che stanno schiacciando l’ex ct della Spagna. Il tecnico è in bilico e secondo Il Corriere dello Sport nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti tra Antonio Conte e il Real Madrid.

In realtà un contatto tra Florentino Perez e l’allenatore ex Juve c’era già stato in estate. Il tecnico salentino era la prima scelta ma era alle prese con un contenzioso legale con il Chelsea che non gli lasciava possibilità di scelta. Lunedì sono ripresi i contatti tra il numero uno del Real Madrid e l’entourage dell’allenatore italiano, pronto a tornare in pista. Perez ha lanciato una sorta di ultimatum a Lopetegui che ha a disposizione le prossime 3 partite contro Levante, Viktoria Plzen in Champions League e soprattutto il clasico contro il Barcellona per confermare il suo posto sulla panchina del Real. Settimane calda per Lopetegui. Conte attende.