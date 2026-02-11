Connect with us
Conte come Mourinho: «Due anni, Scudetto e Supercoppa. Le altre, come diceva un allenatore, zero titoli»

4 ore ago

Conte sbotta e cita Mourinho: «Due anni, Scudetto e Supercoppa. Le altre, come diceva un allenatore, zero titoli»

Dopo l’uscita dalla Champions League, per il Napoli arriva un’altra delusione: l’eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra di Antonio Conte si è arresa al Como ai calci di rigore nei quarti di finale.

Nel post partita il tecnico non ha nascosto la propria frustrazione. Conte ha criticato l’arbitraggio e, più in generale, il livello della classe arbitrale italiana. Non sono mancate nemmeno alcune frecciate ai rivali, con il tecnico che ha ricordato i titoli conquistati nelle ultime due stagioni.

Di seguito le sue parole rilasciate e in conferenza stampa.

PAROLE «Due anni, Scudetto e Supercoppa. Quindi d’ora in avanti farò sempre il segno 2 a ogni conferenza e poi elenco le squadre che hanno fatto, come diceva un allenatore, zero titoli».

