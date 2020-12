Conte e lo scudetto: «Ci sono sette squadre attrezzatissime» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato della lotta scudetto in conferenza stampa

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto in conferenza stampa al termine della partita vinta in casa dell’Hellas Verona.

«Penso che l’Inter, per la sua storia, ogni anno debba partire per cercare di vincere dei titoli. Quest’anno ci sono squadre importanti. Come il Napoli che, secondo me, è una squadra super super attrezzata per fare un grandissimo campionato. Ma anche la Roma, la Lazio e l’Atalanta. Ci sono sette squadre che si possono dar fastidio».