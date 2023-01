Conte: «Il lavoro è in cima ai pensieri, ma devi pensare al bene della famiglia»

Un’estratto dell’intervista di Antonio Conte al Guardian, dove parla delle difficoltà tra il gestire il lavoro e la sfera degli affetti

Antonio Conte in un’intervista al Guardian ha parlato delle difficoltà di gestire la sfera lavorativa e quella dell’ambito personale. Di seguito le parole del tecnico del Tottenham.

«Quando lavori e il lavoro è in cima alla tua mente e nella tua testa, forse ci dimentichiamo di stare con la famiglia e gli amici. Questa è la nostra passione e per la passione abbiamo perso molte cose. Ma quando accade questa situazione, inizi a pensare che forse è bene dedicare più tempo alla famiglia e ai tuoi amici, e anche a te stesso. Il lavoro non è tutto nella vita. Sicuramente avere la mia famiglia in Italia non va bene. Ma quando hai un figlio o una figlia e dei bambini a scuola allora devi rispettarli perché se ogni anno o due devi portare i tuoi figli a cambiare totalmente il loro ambiente… non voglio influenzare la vita della mia famiglia».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM