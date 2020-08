Conte: “Il ritorno in Italia? Ne è valsa la pena, non sono pentito” – VIDEO

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto al termine del match contro il Siviglia. Ecco le sue parole dopo il ko in Europa League

«L’Italia è casa mia, non potrei mai pentirmi. Non posso farlo perché ne è valsa la pena. Ho fatto un’esperienza incredibile, ringrazio in tutto questo gli interisti veri e anche la curva, mi hanno sempre supportato. Non era semplice da nemico sportivo, non posso dire di essermi pentito. A prescindere da tutto ne è valsa la pena e ho fatto un’esperienza incredibile».