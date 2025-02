Conte Napoli, Como amara per gli azzurri: persa la testa della classifica, ecco gli errori del tecnico – pagelle

Le pagelle di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta di ieri al Sinigaglia dei partenopei, che vale il sorpasso in classifica dell’Inter

Il Napoli cade a Como saluta la testa della classifica, sorpassata dall’Inter: una sconfitta che sottolinea il momento negativo della squadra di Conte, che nelle ultime cinque partite ha fatto una sola vittoria – con la Juve – seguita da tre pari e il ko di ieri. Di seguito le pagelle del tecnico dei partenopei.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Nell’intervallo di Napoli-Juventus parlò e tornarono in campo dei leoni. Stavolta, un calo. I cambi non hanno scalfito la scacchiera».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Il Napoli è involuto, dopo un tempo sfi orisce ormai da un po’ e non sa più vincere: l’ultima volta il 25 gennaio con la Juve. Serie positiva interrotta dopo 10 risultati utili di fila, con 3 punti in quattro partite e due tiri nella ripresa di ieri quando c’era da martellare. Urge reazione».

TUTTOSPORT 5.5 – «Il periodo è complicato, perde uomini a ripetizione, ma prova a tenere la barra dritta. La reazione ai tre pareggi sta tutta nel primo tempo, nella ripresa il Como prende le redini. E l’allievo Fabregas vola».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «Qualcosa dev’essersi inceppato nella comunicazione ai suoi. L’intervallo è l’inizio della fine, lo ammette: «Avevamo detto di fare delle cose, ne sono state fatte altre». Perde il primato e anche la rabbia. Assiste sconsolato al crollo dei suoi nella ripresa».

IL MATTINO 5 – «Quando Fabregas carica la sua metà campo di attaccanti, lui accetta la sfida. Ma è qui che la perde: perché nei vari uno contro uno dei suoi difensori, perdono puntualmente il duello tutti. La ripresa è una mattanza, a cui non riesce a porre rimedio: pensa che la difesa a tre sia la strada giusta e così resta fino alla fine. Il punto è che nella terra di mezzo ci sono praterie lasciate da Lobotka e gli altri praticamente scoperte. E qui ragazzi in maglia nera scorazzano come neppure gli indiani di Buffalo Bill negli anni d’oro. I cambi non danno nulla: anzi, Anguissa è una palla al piede. Probabilmente lo aveva capito in questi giorni e per questo era rimasto fuori a Como. Questione di testa, vero, ma anche di gambe: perché quelle dei padroni di casa giravano a mille. Quelle azzurre a molto meno. E si è visto».