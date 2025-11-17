Conte Napoli, il tecnico è atteso a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti. Spunta un retroscena sull’ultima settimana

Conte Napoli, il tecnico in questa settimana non ha risposto a nessuno e si è diviso fra due abitazioni. Ora si ritorna al lavoro per rilanciare gli azzurri

Il rapporto tra Conte Napoli entra in una nuova fase dopo la lunga settimana di pausa concessa al tecnico. Oggi Antonio Conte sarà nuovamente a Castel Volturno, pronto a riprendere in mano la squadra dopo alcuni giorni trascorsi lontano dai riflettori. Ma cosa è successo durante questa pausa? Il Mattino ha provato a ricostruire il periodo di silenzio del tecnico, rivelando alcuni retroscena che raccontano perfettamente lo stato d’animo dell’allenatore.

Secondo il quotidiano, in questi giorni tanti hanno provato a mettersi in contatto con Conte: dirigenti, collaboratori, amici e persino alcune figure vicine allo staff. Tuttavia, nessuno sarebbe riuscito a parlargli. Conte Napoli, in questa fase, ha scelto il silenzio assoluto. Le telefonate squillavano a vuoto, i messaggi restavano senza risposta. Si vociferava che potesse essere a Torino, oppure nella sua casa di Lecce; in realtà – come riportato da Il Mattino – il tecnico si sarebbe diviso tra entrambe le sue abitazioni, evitando accuratamente ogni forma di contatto. L’obiettivo era chiaro: sparire per qualche giorno, isolarsi dal mondo, ricaricare energia e lucidità. Un comportamento da vera “primula rossa”, come lo definisce il quotidiano.

Ora, però, la parentesi di isolamento è finita e Conte Napoli torna al centro della scena. Oggi sarà regolarmente a Castel Volturno per dirigere la ripresa degli allenamenti. La pausa è stata necessaria per riflettere, staccare la spina e ritrovare la giusta motivazione dopo un periodo complicato dal punto di vista dei risultati e della tenuta mentale della squadra.

Il Napoli, dal canto suo, ha bisogno di un Conte totalmente presente, energico e determinato. La società partenopea considera queste settimane cruciali sia per il campionato sia per la Champions League, dove servirà una squadra compatta, aggressiva e capace di ritrovare quel ritmo che a inizio stagione sembrava più solido. Conte porta con sé carisma, intensità e una visione tattica precisa: elementi fondamentali per riaccendere il gruppo e rilanciarlo.

Il rapporto Conte Napoli, dunque, si rimette in moto con una nuova consapevolezza. La breve fuga del tecnico non è stata un segno di distacco, ma un modo per rigenerarsi prima di affrontare una fase decisiva della stagione. Adesso tutto passa dal campo: la squadra attende il suo leader, e Conte è pronto a tornare al comando con la determinazione che da sempre lo contraddistingu