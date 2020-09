Conte: «Numericamente meglio dell’anno scorso, ma abbiamo anche qualità» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la pazza vittoria dell’Inter contro la Fiorentina. Le sue parole

CINQUE SOSTITUZIONI – «Saranno fondamentali rispetto all’anno scorso, soprattutto a centrocampo. Sia per il fatto che oggi li abbiamo tutti, mentre l’anno scorso erano infortunati come Sensi, Barella, Gagliardini… Oggi numericamente siamo messi meglio e anche qualitativamente ne abbiamo tanta. Ma è necessaria anche la quantità, abbiamo bisogno di centrocampisti che fanno quantità e qualità. Bisogna fare attenzione quando si attacca, bisogna essere più pessimista per chi non attacca per eventuali ripartenze. Oggi ci siamo andati con troppi giocatori creando un disequilibrio che poi abbiamo pagato».