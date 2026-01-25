Conte amaro dopo Juve Napoli: «Il secondo gol è stato una mazzata, siamo in super emergenza infortuni! Oggi per la prima volta in carriera…»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata stasera in campionato contro la Juventus

Intervenuto nel corso del postpartita di Juventus Napoli, Antonio Conte ha analizzato così la pesante sconfitta per 3-0 subita nel 22° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

COSA RESTA DI QUESTA GARA? – «La partita fin quando è stata sul binario dello 0-0 era totalmente in equilibrio, quando è così ci sono episodi che possono andarti a favore e indirizzare la gara. Dopo il secondo gol è inevitabile che è stata una mazzata importante a livello psicologico, si sono aperti gli spazi. Abbiamo cercato, con le poche sostituzioni che avevamo, di essere un po’ più offensivi e abbiamo preso anche il terzo gol. Oggi per la prima volta in carriera ho fatto giocare un giocatore senza averlo mai visto in allenamento, mi è accaduto anche questo e penso sia un fatto molto particolare».

IL RIGORE NON DATO SU HOJLUND? – «No, non sono qui per commentare decisioni arbitrali. Anche perché non avrebbe senso andare sempre a ripetere delle cose che non stanno funzionando. Va bene così».

SQUADRA FRAGILE MENTALMENTE? – «L’ultima partita in campionato l’avevamo persa con l’Udinese, da lì ne sono passate tante partite. Adesso siamo in super emergenza. Diventa impossibile andare avanti, eppure dobbiamo farlo. Alla fine questi ragazzi vanno solamente elogiati; giocare con questa intensità, con pochi giorni di recupero e vedendo il gruppo assottigliarsi sempre di più per infortuni. E non si parla di infortuni brevi… Adesso Neres viene operato, ieri abbiam perso anche il portiere, che ha avuto un problema. Lo stesso Mazzocchi che oggi poteva darci una mano, aveva un problema. Ma non dobbiamo mollare di un centimetro. Nessuno vuole scendere dalla barca, per una questione di onore. Vogliamo essere prima uomini che sportivi, affronteremo qualsiasi situazione. Romelu l’ho messo 10 minuti, ma anche lui non è in condizioni. Per i miracoli ci stiamo attrezzando».

Queste, poi le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

ANALISI – «Fin quando la partita è stato sull’1-0 è stata equilibrata, poi dopo il secondo gol si sono aperti gli spazi per loro. Complimenti a loro ma complimenti anche ai miei, poco da imputare a questi ragazzi che hanno dato tutto. Alcune volte riesci a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Per la prima volta ho fatto giocare un calciatore che non avevo neanche mai visto. Non dobbiamo piangere, se qualcuno vuole scendere scenda, noi rimaniamo a combattere con tutte le nostre forze».

SUL RIGORE NON DATO – «Non ho visto, Mariani penso fosse la persone meno adatta a cui dire di andare a rivedere un episodio. Gli arbitri facciano come meglio credono, basta che ci sia onestà per un calcio pulito e senza cose particolari. Forse era meglio prima perché tolleravi un errore umano, mentre con un video faccio fatica».

SULLA CORSA SCUDETTO – «Mancano sedici partite, ci sono tanti obiettivi. Noi stiamo lì per cercare di fare il nostro meglio, stiamo parlando di ragazzi seri che stanno dando tutto, stanno mettendo a repentaglio un discorso fisico perché giochi ogni tre giorni senza allenarti, è inevitabile che qualcuno si faccia male. Quest’anno è qualcosa di incredibile, è meglio sorridere».

