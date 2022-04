Conte: «Questo Tottenham sta facendo qualcosa di speciale»

Antonio conte suona la carica per il finale di stagione del Tottenham e punta ad un posto in Champions League

Nonostante le voci di mercato, da lui stesso smentite, Antonio Conte rimane concentrato sul Tottenham e sulla qualificazione alla prossima Champions League:

«Siamo in lotta per un traguardo che a inizio stagione penso nessuno immaginasse. Ancora di più a novembre, perché quando sono arrivato la situazione non era buona. Arrivare a cinque partite dalla fine con la possibilità di raggiungere questo risultato è una grande conquista per noi. Dobbiamo affrontare il finale con entusiasmo. Stiamo facendo qualcosa di speciale e oggi abbiamo solo da guadagnare, niente da perdere»