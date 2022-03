Conte: «Al Tottenham devo cambiare una storia che dura da 20 anni». Le parole del tecnico degli Spurs

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa tornando sulla clamorosa eliminazione del Tottenham contro il Middlesbrough.

Le sue parole: «La mia reazione? Sono rimasto deluso, frustrato per il risultato. Lo dico dal giorno del mio arrivo, la storia del Tottenham è questa: ci sono tanti alti e bassi. Dobbiamo evitare questo andamento per essere competitivi e vincere qualcosa. Soprattutto per cambiare la storia di questo club che è così da 20 anni. Di sicuro a volte devi essere arrabbiato, a volte è normale esserlo».