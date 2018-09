Convocati Juventus per Frosinone: Allegri chiama 19 giocatori, assenti gli infortunati Barzagli, Khedira, De Sciglio e Douglas Costa (già squalificato)

Convocati Juventus per il Frosinone: l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri chiama 19 giocatori per la gara in programma domani sera al ‘Benito Stirpe’ e valida per il quinto turno di Serie A. Tra gli assenti, gli infortunati Barzagli, De Sciglio, Khedira e il già squalificato Douglas Costa. Ecco la lista completa dei giocatori della Juventus che prenderanno parte alla trasferta di Frosinone:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.