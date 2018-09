Convocati Milan per l’Atalanta: Gennaro Gattuso chiama 23 giocatori, assenti Mattia Caldara e Patrick Cutrone

Convocati Milan per l’Atalanta: Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida con l’Atalanta in programma domani a San Siro alle ore 18 e valida per il quinto turno della Serie A 2018/2019. Tra i 23 convocato non figurano Patrick Cutrone (ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia che lo ha colpito circa dieci giorni fa, e Mattia Caldara, a riposo precauzionale per un affaticamento muscolare. In lista, presente l’attaccante classe 1999 Frank Tsadjout.

Ecco i 23 convocati di Gattuso per la sfida con la squadra di Gasperini:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Higuain, Suso, Tsadjout.