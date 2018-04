Convocati Milan-Inter: Spalletti recupera Ranocchia

Convocati Milan-Inter, recupero della 27^ giornata di Serie A 2017/2018: può sorridere Luciano Spalletti, tutti a disposizione per il derby della Madonnina

Convocati Milan-Inter, buone notizie per Luciano Spalletti: tutti a disposizione per il derby della Madonnina in programma domani 4 aprile 2018 allo stadio San Siro di Milano, valido per il recupero della 27^ giornata di Serie A 2017/2018. Nessun problema per i calciatori nerazzurri, con il tecnico di Certaldo che ha recuperato l’infortunato Andrea Ranocchia.

Ecco l’elenco completo dei 22 calciatori convocati da Spalletti per la Stracittadina meneghina: Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni, Lisandro Lopez, Joao Cancelo, Andrea Ranocchia, Davide Santon, Joao Miranda, Dalbert, Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Rafinha, Matias Vecino, Borja Valero, Marcelo Brozovic, Mauro Icardi, Yann Karamoh, Eder, Ivan Perisic, Antonio Candreva, Andrea Pinamonti.