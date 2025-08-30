Convocati Parma, la lista completa di Cuesta in vista della gara contro l'Atalanta - Calcio News 24

Convocati Parma: ecco la lista ufficiale per la sfida contro l’Atalanta

Il tecnico del Parma, Pablo Cuesta, ha reso nota la lista dei convocati Parma in vista dell’attesa sfida casalinga contro l’Atalanta, in programma oggi al Tardini. Si tratta di una gara importante per testare lo stato di forma dei crociati, che puntano a consolidare quanto di buono mostrato in questo avvio di stagione.

Tra i convocati Parma spiccano le presenze dei volti nuovi arrivati dal mercato estivo. Si tratta del fantasista Gaetano Oristanio, dell’attaccante Patrick Cutrone, e del difensore svizzero Britschgi, tutti regolarmente inseriti nella lista e pronti a fare il loro esordio davanti al pubblico di casa. Il tecnico Cuesta sembra voler subito dare fiducia ai nuovi innesti, segno che il loro inserimento nel gruppo sta procedendo nel migliore dei modi.

Portieri

Nel reparto arretrato, tra i convocati Parma troviamo i portieri Corvi (40), Rinaldi (66) e il giapponese Suzuki (31), che completano la batteria a disposizione per difendere i pali.

Difensori

In difesa Cuesta ha scelto: Balogh (4), Britschgi (27), Circati (39), Delprato (15), Løvik (18), Ndiaye (3), Troilo (37), Valenti (5) e Valeri (14). Una linea difensiva che offre alternative sia in termini di esperienza che di freschezza giovanile.

Centrocampisti

A centrocampo figurano: Begić (19), Bernabé (10), Estévez (8), Keita (16), Ordonez (24), Plicco (65) e Sørensen (22). L’abbondanza in mediana consente a Cuesta di variare modulo e interpreti a seconda delle esigenze tattiche della partita.

Attaccanti

In attacco, oltre ai confermati Almqvist (11), Benedyczak (7), Djurić (30) e Pellegrino (9), tra i convocati Parma ci sono anche i nuovi Cutrone (32) e Oristanio (21), pronti a dare nuova linfa al reparto offensivo.

La sfida contro l’Atalanta rappresenta un test probante per i crociati, e l’elenco dei convocati Parma dimostra la volontà del club di affrontarla con il massimo dell’organico a disposizione. I tifosi si aspettano risposte importanti, soprattutto dai nuovi acquisti, chiamati a dimostrare subito il loro valore.