Convocati Sampdoria in vista della Juve Stabia, vigilia caldissima al Ferraris: Gregucci sceglie i suoi 22 per una sfida dal peso enorme

La vigilia di Sampdoria-Juve Stabia entra nel vivo. Domani, 24 novembre, alle 20:30, il Luigi Ferraris accenderà i riflettori su una sfida che può pesare enormemente sul cammino dei blucerchiati, reduci da segnali incoraggianti nelle ultime settimane e chiamati a dare continuità ai progressi mostrati. La gara, valida per il 13° turno di Serie BKT, rappresenta un crocevia importante per la squadra ligure, che punta a rilanciarsi davanti al proprio pubblico.
Le scelte di Gregucci per il match del Ferraris
In vista dell’incontro, il tecnico Angelo Gregucci, allenatore genovese subentrato per restituire solidità ed equilibrio, ha comunicato la lista dei convocati. Il Doria arriva alla partita con un gruppo selezionato per garantire compattezza, aggressività e disciplina tattica, elementi centrali nella filosofia dell’allenatore.
La scelta degli uomini testimonia la volontà di Gregucci di puntare su un blocco unito e determinato, pronto a sfruttare il fattore Ferraris contro una Juve Stabia organizzata e mai semplice da affrontare. L’attesa cresce e Genova si prepara a una notte dal peso specifico altissimo per la stagione dei blucerchiati.
La lista ufficiale dei convocati
Di seguito il comunicato integrale diffuso dal club:
CONVOCATI – «Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 22 blucerchiati convocati per la sfida con la Juve Stabia, in programma domani, lunedì, al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 13.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.»
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Narro, Pafundi, Pedrola.
La Sampdoria punta sulla leadership di giocatori come Massimo Coda, attaccante esperto e riferimento offensivo, e sull’entusiasmo dei giovani come Simone Pafundi, trequartista classe 2006. Una miscela di qualità ed esperienza che Gregucci spera possa fare la differenza in una serata cruciale.
