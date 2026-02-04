Connect with us
Convocati Torino per l’Inter, le scelte di Baroni per la Coppa Italia: l’elenco completo. Out Casadei! Il motivo

2 ore ago

Convocati Torino per l’Inter, le scelte di Baroni per la Coppa Italia: l’elenco completo dei 21 calciatori a disposizione dei granata

All’U-Power Stadium di Monza, va in scena stasera il quarto di finale di Coppa Italia tra l’Inter e il Torino. Trasferta forzata per via delle Olimpiadi. Nella lista dei convocati diramata da Marco Baroni, tecnico granata, spicca l’assenza di Cesare Casadei: l’ex centrocampista della Primavera nerazzurra salterà la sfida contro il suo passato a causa di un attacco febbrile.

ll tecnico Marco Baroni ha selezionato 21 calciatori per i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa contro l’Inter:    

Adams 
Anjorin
Coco  
Ebosse
Ilkhan
Israel
Kulenovic  
Lazaro  
Marianucci
Maripan  
Njie
Nkounkou
Obrador
Paleari
Pedersen
Perciun
Prati
Siviero
Tameze 
Vlasic 
Zapata

Casadei questa mattina non è partito per Monza per un attacco febbrile.

