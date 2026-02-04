Torino News
Convocati Torino per l’Inter, le scelte di Baroni per la Coppa Italia: l’elenco completo. Out Casadei! Il motivo
All’U-Power Stadium di Monza, va in scena stasera il quarto di finale di Coppa Italia tra l’Inter e il Torino. Trasferta forzata per via delle Olimpiadi. Nella lista dei convocati diramata da Marco Baroni, tecnico granata, spicca l’assenza di Cesare Casadei: l’ex centrocampista della Primavera nerazzurra salterà la sfida contro il suo passato a causa di un attacco febbrile.
I convocati per i Quarti di Coppa 🏆 pic.twitter.com/DMtDCU1seJ— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 4, 2026
ll tecnico Marco Baroni ha selezionato 21 calciatori per i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa contro l’Inter:
Adams
Anjorin
Coco
Ebosse
Ilkhan
Israel
Kulenovic
Lazaro
Marianucci
Maripan
Njie
Nkounkou
Obrador
Paleari
Pedersen
Perciun
Prati
Siviero
Tameze
Vlasic
Zapata
