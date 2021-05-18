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Convocati Ucraina Euro 2020: la lista di Shevchenko
Andriy Shevchenko ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per Euro 2020: presenti due giocatori della Serie A
Andriy Shevchenko, ct dell’Ucraina, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per Euro 2020. Presenti due giocatori della Serie A.
Portieri: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Lunin (Real Madrid), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)
Difensori: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kyiv), Viktor Korniienko (Shakhtar Donetsk), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kyiv), Oleksandr Syrota (Dynamo Kyiv), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kyiv), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)
Centrocampisti: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kyiv), Volodymyr Shepeliev (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Yevhen Konoplyanka (Shakhtar Donetsk), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Viktor Kovalenko (Atalanta), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kyiv), Vitaliy Buyalskiy (Dynamo Kyiv), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Andriyevskiy (Dynamo Kyiv), Bogdan Lednev (Dynamo Kyiv), Artem Bondarenko (Mariupol)
Attaccanti: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kyiv), Artem Dovbyk (Dnipro-1)