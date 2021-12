Convocati Udinese per il Cagliari: out Success, c’è Samir

Convocati Udinese per il Cagliari: le scelte del tecnico bianconero Cioffi in vista del prossimo match di Serie A

Convocati Udinese per il Cagliari: le scelte del tecnico bianconero Cioffi in vista del prossimo match di Serie A. C’è Samir, out Success per squalifica. L’elenco completo:

Portieri – Silvestri, Padelli, Carnelos.

Difensori – Perez, Zeegelaar, Molina, Soppy, Nuytinck, Becao, De Maio, Samir.

Centrocampisti – Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Arslan, Samardzic.

Attaccanti – Beto, Nestorovski, Pussetto, Forestieri, Deulofeu.