Nuovo capitolo Italia: Mancini riparte da Balo, si rivede Gagliardini

Mancini ricomincia da Balotelli: il c. t. azzurro pronto a richiamare Mario nonostante i dubbi sul suo stato di forma. Out De Rossi, si dovrebbe rivedere Gagliardini

Pronti, via: messo alle spalle l’amaro capitolo della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, l’Italia riparte dalla Nations League, la nuova competizione europea per nazionali che prenderà il via sulla base di quelle che – semplicemente – una volta erano le amichevoli internazionali. La prima sarà contro il Portogallo che – con ogni probabilità – farà a meno di Cristiano Ronaldo, a quanto pare più interessato a fare bene con la Juve in questo inizio di avventura bianconera, che con la nazionale iberica. Anche il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, in ogni caso, potrebbe dare luogo ad una serie di esclusioni eccellenti che dovrebbero annunciare l’inizio di un nuovo corso.

In vista delle convocazioni dell’Italia di sabato, dovrebbe essere a questo punto definitivo il taglio di Daniele De Rossi dalla lista dei convocati: per il capitano romanista, fine del capitolo azzurro in carriera, a meno di sorprese dell’ultimo. Out anche Alessandro Florenzi per infortunio. Possibile invece il rientro nel giro azzurro di Roberto Gagliardi: il centrocampista dell’Inter, in buono stato di forma, avrebbe convinto Mancini. In attacco Il c. t. azzurro non dovrebbe fare a meno di Mario Balotelli, uno dei capisaldi delle sue prime convocazioni: al momento, causa vicissitudini di mercato, la punta del Nizza non ha ancora giocato un solo minuto con la propria squadra, ma questo per il Mancio potrebbe non essere un grosso ostacolo. Queste le possibili convocazioni:

PORTIERI – Donnarumma, Perin, Sirigu

DIFENSORI – Zappacosta, D’Ambrosio, Criscito, Darmian, Bonucci, Chiellini, Caldara, Romagnoli (Rugani, Emerson, Calabria)

CENTROCAMPISTI – Jorginho, Mandragora, Pellegrini, Cristante, Gagliardini, Bonaventura (Benassi, Parolo, Baselli, De Rossi)

ATTACCANTI – Chiesa, Bernardeschi, Berardi, Belotti, Immobile, Balotelli, Insigne, Politano