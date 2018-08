No al Portogallo e niente Italia: Cristiano Ronaldo è solo Juve e Champions

Cristiano Ronaldo salterà gli impegni di settembre con la Nazionale portoghese: il giocatore pensa alla Juve e alla Champions

Cristiano Ronaldo, a 33 anni, deve gestire il suo fisico e deve centellinare le sue presenze. Lo scorso anno a Madrid ha saltato diverse gare di campionato per prepararsi al meglio per la Champions League e potrebbe seguire lo stesso percorso anche nella sua avventura juventina. A metà settembre ci sarà il debutto ufficiale con la Juve in Europa e CR7, il grande colpo di mercato bianconero, arrivato a Torino proprio per provare a conquistare la Champions League, vuole esserci.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore portoghese non prenderà parte alle prossime sfide della sua Nazionale, ovvero l’amichevole contro la Croazia e poi la sfida valida per la Nations League contro l’Italia, in programma il 10 settembre a Lisbona. Una buona notizia per la Juve e anche per Mancini. Non è ancora ufficiale, ma è molto più di un’ipotesi e alla Juve lo danno già per assodato perché si tratterebbe di una sua decisione. Qualcosa di simile accadde anche con Higuain ma l’argentino era in ritardo di condizione, mentre CR7 è più in forma rispetto al Pipita di due anni fa. Per Cristiano Ronaldo però, almeno per ora, c’è solo la Juve: una buona notizia per il mondo juventino.