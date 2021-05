Copa America, l’Argentina non ospiterà la competizione: si valuta il Cile

La Conmebol ha annunciato che a due settimane dal via l’Argentina non ospiterà la Copa America: si valuta il Cile

Clamoroso in Sudamerica. La CONMEBOL ha annunciato che l’Argentina non potrà ospitare la Copa America 2021 per via del Coronavirus, che ancora attanaglia il paese.

L’annuncio è arrivato con un tweet: «La Conmebol informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l’organizzazione della Copa America in Argentina. Si sta valutando l’offerta di altri paesi che hanno manifestato interesse a ospitare il torneo continentale». Tra le possibili opzioni c’è il Cile, come recentemente ricordato da un funzionario Conmebol, l’argentino Gonzalo Belloso. Il torneo inizierà il 13 giugno. L’Argentina avrebbe dovuto co-organizzare il torneo con la Colombia, dove lo stop era arrivato il 20 maggio in seguito ai disordini sociale per le proteste contro il presidente Duque che avevano portato pure a diverse vittime. Per l’Argentina è arrivato invece un alt per la pandemia.