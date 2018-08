L’allenatore dei danesi, nel 2001 durante un allenamento di routine, ebbe un arresto cardiaco e fu ritenuto clinicamente morto, per poi improvvisamente riprendersi

L’Atalanta dovrà superare l’ultimo ostacolo, per accedere per il secondo anno consecutivo alla fase a gironi. Questa volta, dovrà vedersela contro il Copenaghen, una squadra sempre ostica, specialmente tra le mure amiche. La squadra della Sirenetta, gioca un calcio prettamente vecchio stile: palla lunga e pedalare, senza troppi fronzoli, combattendo dall’inizio alla fine. Sarà dura per i bergamaschi, non dovranno sottovalutare l’ex squadra di Cornelius.

Molto interessante, è raccontare le storie nelle storie. In questo caso, impossibile non soffermarsi sulla storia del tecnico dei danesi, Ståle Solbakken. Nel 2001, il norvegese ha 33 anni è stato vittima di un arresto cardiaco e il medico della squadra (coincidenza vuoi che giocava proprio al Copenaghen) valutò la sua situazione drasticamente, tanto da ritenerlo clinicamente morto. Quando il triste epilogo stava giungendo dopo 7 minuti di agonia, il colpo di scena: Solbakken non molla, continua a combattere silenziosamente e riesce improvvisamente a svegliarsi. Sembra la trama di un film hollywoodiano strappalacrime, invece è la realtà dei fatti.

Dopo la rinascita, il nuovo Ståle diventa l’allenatore più vincente del campionato danese, conquistando 7 titoli di Danimarca e 4 Coppe Nazionali, oltre buone prestazioni in Europa. La Dea deve far attenzione, non solo loro hanno un’aura speciale, Solbakken e il Copenaghen sono abituati ai miracoli.