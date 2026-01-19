Coppa d’Africa, il Marocco presenta ricorso contro il Senegal: contestato l’episodio che avrebbe alterato lo svolgimento della finale

Coppa d’Africa: il Marocco denuncia il Senegal, sostenendo un impatto decisivo sul corretto andamento della partita

La Federcalcio del Marocco ha deciso di reagire con fermezza dopo il caos scoppiato nella finale di Coppa d’Africa. La FRMF ha infatti comunicato di aver presentato un ricorso ufficiale contro il Senegal, accusato di aver abbandonato il terreno di gioco in seguito alla concessione di un rigore nei minuti conclusivi della partita.

Secondo la federazione marocchina, quell’episodio avrebbe compromesso il corretto svolgimento dell’incontro. L’interruzione, unita alla forte tensione generata dalla protesta senegalese, avrebbe influito sul successivo errore dal dischetto di Brahim Diaz, momento chiave che ha cambiato l’inerzia della sfida.

COMUNICATO – «La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) annuncia che ricorrerà alle procedure legali presso la Confederazione Africana di Calcio (CAF) e la Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) al fine di pronunciarsi sul ritiro dal campo della nazionale senegalese durante la finale contro la nazionale marocchina, nonché sugli eventi che hanno accompagnato tale decisione, successivamente all’assegnazione da parte dell’arbitro di un calcio di rigore ritenuto corretto all’unanimità dagli specialisti. Questa situazione ha avuto un impatto significativo sul regolare svolgimento della partita e sulla prestazione dei giocatori».

«La FRMF, inoltre, rivolge i suoi più sentiti ringraziamenti a tutto il pubblico marocchino che è rimasto fedele alla nazionale, con una presenza massiccia e un sostegno incondizionato durante tutte le partite della selezione nazionale e delle altre gare. La Federazione ringrazia anche tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa competizione continentale».

