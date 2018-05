Coppa di Germania, vince l’Eintracht Francoforte: 3-1 al Bayern Monaco

Coppa di Germania: a Berlino, l’Eintracht Francoforte supera 3-1 il Bayern Monaco. Il futuro allenatore dei bavaresi Niko Kovac festeggia, addio amaro per Jupp Heynckes

L’Eintracht Francoforte conquista la Coppa di Germania battendo il Bayern Monaco per 3 reti a 1. All’Olympiastadion di Berlino matura un risultato a sorpresa e premia le ‘aquile’ guidate da Niko Kovac, prossimo allenatore dei bavaresi. Un congedo amaro, invece, per Jupp Heynckes, che dopo la conquista del titolo non riesce a fare la ‘doppietta’.

A sbloccare il risultato della sfida è stato l’ex attaccante di Fiorentina e Verona, Ante Rebic, in rete dopo dieci minuti. Il Bayern trova il pareggio in apertura di ripresa con Lewandowski (53′), ma è ancora Rebic (82′) a portare in vantaggio i suoi. Nei minuti di recupero, suggello finale di Gacinovic. Il Francoforte, dopo aver perso la finale dello scorso anno contro il Borussia Dortmund, conquista la sua quinta Coppa nazionale della storia a trent’anni esatti dall’ultimo successo (1988). Bayern ed Eintracht torneranno a sfidarsi in agosto per la Supercoppa di Germania.