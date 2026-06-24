Coppa Italia
Coppa Italia 2026/27: ufficializzato il tabellone, ecco il percorso verso la finale
La Lega Serie A svela il cammino della prossima edizione di Coppa Italia 2026/2027: confermato il format
La Lega Serie A ha reso noto il tabellone della Coppa Italia 2026/27, aprendo ufficialmente la corsa al trofeo che nella scorsa edizione è stato conquistato dall’Inter. Con la pubblicazione degli accoppiamenti e del ranking, le squadre possono già iniziare a immaginare il proprio cammino fino all’atto conclusivo della competizione.
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Coppa Italia 2026/27: confermato il format
Nessuna novità sul fronte regolamentare. La Lega ha infatti deciso di mantenere il format utilizzato nelle ultime stagioni, confermando la presenza di 44 squadre partecipanti e la struttura del tabellone a eliminazione diretta.
Le formazioni ammesse saranno:
- 20 club di Serie A
- 20 club di Serie B
- 4 società provenienti dalla Serie C
Anche per questa edizione resta invariata la formula che consente alle squadre con il ranking più elevato di entrare in gioco nelle fasi più avanzate del torneo.
Come funziona il ranking e l’accesso ai vari turni
Le 44 partecipanti vengono inserite in un tabellone tennistico numerato da 1 a 44, con l’ingresso nella competizione suddiviso in tre differenti momenti:
- 8 squadre ai turni preliminari;
- 28 squadre dai trentaduesimi di finale;
- 8 teste di serie direttamente agli ottavi.
La graduatoria viene elaborata sulla base dei risultati ottenuti nella stagione precedente, tenendo conto del piazzamento in campionato, della vittoria della Coppa Italia e della qualificazione alle competizioni europee.
Le otto teste di serie della Coppa Italia 2026/27
Le squadre che entreranno direttamente dagli ottavi di finale saranno:
- Inter
- Napoli
- Roma
- Como
- Milan
- Juventus
- Atalanta
- Bologna
Grazie al loro ranking, queste formazioni avranno il vantaggio di debuttare più avanti nella competizione.
I possibili ottavi di finale
Se verranno rispettati i pronostici iniziali, gli ottavi potrebbero offrire questi confronti:
Parte sinistra del tabellone
- Inter – Genoa
- Bologna – Lazio
- Milan – Torino
- Como – Parma
Parte destra del tabellone
- Roma – Cagliari
- Juventus – Sassuolo
- Atalanta – Udinese
- Napoli – Fiorentina
Le possibili sfide dei quarti di finale
Guardando oltre gli ottavi, il tabellone potrebbe regalare incroci di grande fascino.
Parte sinistra
- Inter – Bologna
- Como – Milan
Parte destra
- Roma – Juventus
- Napoli – Atalanta
Semifinali da sogno: derby e big match all’orizzonte
Nel caso in cui le favorite rispettassero il ranking, la parte sinistra del tabellone potrebbe proporre un nuovo derby di Milano tra Inter e Milan, una sfida che ha già infiammato le recenti edizioni della competizione.
Sul lato opposto, invece, potrebbero andare in scena confronti di altissimo livello come Roma-Napoli oppure Juventus-Napoli, incontri che avrebbero il sapore di una finale anticipata.
La strada verso la Coppa Italia 2026/27 è ormai tracciata: il tabellone è definito e le pretendenti al trofeo conoscono già il percorso che potrebbe portarle fino alla finalissima.
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