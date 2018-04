Coreografia Juventus-Napoli all’Allianz Stadium per la sfida Scudetto delle ore 20.45, il testo dello striscione bianconero in Curva Sud con lo sfottò ai partenopei

La coreografia dell’Allianz Stadium nel pre-partita di Juventus-Napoli sta già facendo parlare di sé attraverso i social network su cui è rimbalzata l’immagine. Tutto pronto per i 90 minuti che possono decidere una stagione per ambedue le formazioni. In palio, una bella fetta di scudetto per i bianconeri e, per gli azzurri, la possibilità di riaprire concretamente i giochi per il titolo. Nei precedenti sei incontri disputati in Serie A dal Napoli all’Allianz Stadium la Juventus ha sempre vinto a fronte di 0 pareggi e 0 sconfitte.

L’ultimo successo del Napoli in casa della Juventus risale all’ottobre 2009, quando ancora l’Allianz Stadium non era in costruzione. La curva Sud dell’impianto di fede bianconera ha esibito una coreografia speciale per l’occasione, visto che il posticipo odierno delle 20.45 all’Allianz Stadium potrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria dello Scudetto. La curva della Juventus ha preparato una maxi coreografia dai toni piuttosto provocatori nei confronti dei partenopei, raffigurante Pulcinella che piange con la frase: «Voi sognavate trionfi rimasti illusioni, noi diventavamo campioni!».