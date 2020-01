CORINI: «Risultato troppo ampio, Balotelli si impegna» – VIDEO

Eugenio Corini ha commentato amareggiato la sconfitta rimediata dal suo Brescia contro la Sampdoria. Le parole del tecnico

(-Dalla nostra inviata a Marassi, Francesca Faralli) Eugenio Corini ha parlato in zona mista commentando con grande amarezza il pesante 5-1 subito dal suo Brescia contro la Sampdoria. Le sue parole.

«Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto bene per i primi 25’, poi la Samp ha spinto, ha creato i presupposti per pareggiare la gara, ha trovato il pareggio. Noi abbiamo provato a riequilibrarci, ma loro hanno trovato il gol del 2-1. Diciamo che dal 3-1 per noi si è fatta in salita, non siamo più riusciti a fare quello che facciamo di solito. La Samp ha trovato altri due gol in contropiede che secondo me rendono troppo ampio il risultato. La Serie A è anche questa, quando metti in campo giocatori di qualità a volte subisci troppo»