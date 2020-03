Il centrocampista dell’Inter Brozovic ha pubblicato una foto in compagnia di Skriniar: «Coronavirus? Io resto a casa»

Marcelo Brozovic ha lanciato un messaggio alla popolazione italiana, ammettendo di restare in casa per rispettare le norme di sicurezza varate dal Governo in merito all’emergenza Coronavirus.

Come testimonia la foto pubblicata sul suo profilo Instagram, il centrocampista dell’Inter è in compagnia di Milan Skriniar mentre si allena.