Coronavirus, il Wuhan torna a casa – VIDEO

Il Wuhan Zall torna a casa: dopo tre mesi dall’inizio dell’epidemia la squadra di casa può finalmente tornare nella sua città

Il Wuhan Zall torna a casa. La squadra era partita all‘inizio di gennaio per il ritiro a Guangzhou, prima di trasferirsi a Malaga per un periodo di preparazione in Europa. Proprio in quei giorni è esplosa la pandemia in Europa, costringendo il Wuhan a fermarsi in Andalusia e poi in Germania, a causa del lockdown che era stato imposto nella capitale dell’Hubei e del blocco dei voli dall’Europa. Ora potranno tornare nella propria città.

I giocatori e staff si sottoporranno a un periodo di quarantena di due settimane. Al rientro a Wuhan, la squadra è stata accolta alla stazione da decine di sostenitori festanti: «Dopo tre mesi di viaggi in giro per il mondo, i giocatori del Wuhan Zall sono riusciti a tornare nella loro città – ha scritto il club di prima divisione cinese sul proprio account Weibo -. La società ringrazia le loro famiglie per il loro sostegno e la loro comprensione».