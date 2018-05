Badelj, Corvino annuncia: «Vuole lasciare la Fiorentina». C’è il Milan in agguato

Milan Badelj al Milan: adesso ci siamo

Il Milan sta per mettere a segno il terzo colpo a parametro zero: dopo Pepe Reina ed Ivan Strinic, infatti, Mirabelli e Fassone hanno messo Badelj nel mirino. Stando a Premium Sport, la società rossonera avrebbe sbaragliato la concorrenza della Lazio e di alcuni club inglesi, proponendo al regista croato un ingaggio da 2 milioni.

Il futuro di Milan Badelj sarà lontano dalla Fiorentina: a rivelarlo il direttore dell’area tecnica viola, Pantaleo Corvino – 28 maggio, ore 20.55

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica della Fiorentina, al termine dell’evento Football Leader, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, parlando del futuro di Badelj: «Al giocatore abbiamo proposto 4 anni di contratto, lui ci ha sempre detto che non si tratta di soldi, ma che avrebbe voglia di cercare nuove sfide. Oggi l’ho sentito e mi ha espresso la voglia di trasferirsi. Abbiamo tanta stima di lui, ma ognuno andrà per la sua strada. Lo rimpiazzeremo tenendo fede alle linee guida che abbiamo deciso con l’allenatore su budget e monti ingaggi. La nostra idea è quella di una Fiorentina che tenga conto di quanto fatto durante questa stagione».

Il dirigente viola continua: «Ripartiremo da calciatori come Pezzella, Milenkovic e Biraghi, ma abbiamo ancora bisogno di un portiere. Benassi e Veretout? Sono due punti ferma, ma uno come Badelj ci mancherà. In avanti invece cercheremo un attaccante esterno da affiancare a Chiesa e Simeone. Sportiello? E’ un giocatore che abbiamo in prestito, quindi bisogna fare considerazioni anche a livello economico. Europa League? L’ha conquistata il Milan, noi non vogliamo godere delle disgrazie altrui. Nel caso, comunque, ci faremo trovare pronti».