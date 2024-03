Costruzione dal basso, Spalletti: «Va fatta sempre, ma...»

Le parole di Luciano Spalletti, tecnico dell’Italia, sulla costruzione dal basso, dopo gli errori in impostazione degli Azzurri

Nella conferenza stampa prima di Italia-Ecuador, il ct Azzurro Spalletti ha parlato della costruzione dal basso, dopo gli errori visti contro il Venezuela. Di seguito le sue parole.

COSTRUZIONE DAL BASSO – «Va fatta, sempre, ma non fino all’incoscienza perché se poi perdi un palla che procura un rigore o prendi gol, significa che la situazione non è stata valutata bene. Se l’avversario è bravo a pressare e ti mette in difficoltà, si tira la palla sull’attaccante che poi deve essere bravo a renderla giocabile, visto che Retegui è bravo a farlo»