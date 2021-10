Courtois: «La partita di domenica contro L’Italia è inutile, serve a nulla»

Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha parlato a RMC Sport dopo la sconfitta contro la Francia in Nations League

«Nel secondo tempo hanno pressato un po’ più in alto. Noi non siamo rimasti calmi con la palla. Abbiamo regalato dei gol facili alla Francia. Peccato. Non ho rivisto i gol. Ma sul primo, di fronte a giocatori così, è normale che abbiano la classe per farlo in area. Per quanto riguarda il secondo gol, è un peccato questo rigore. Sapevamo che 2-0 non sarebbe bastato contro la Francia. La partita di domenica contro L’Italia è inutile. Essere 3° nella Nations League è inutile. A cosa serve? Non so perché dobbiamo giocare questa partita».