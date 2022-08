Cremonese Afena Gyan, accordo a un passo con la Roma: i dettagli

La Cremonese sta facendo sul serio per Afena Gyan, Braida è al lavoro per trovare l’accordo con la Roma per il classe 2003

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo fra i due club sarebbe ad un passo. Operazione da 7 milioni a titolo definitivo per l’attaccante che lascerebbe la Capitale per una nuova esperienza in Serie A.