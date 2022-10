Cremonese, Alvini: «Contenti per il debutto di Carnesecchi»

Le parole di Alvini prima del fischio di inizio di Spezia Cremonese: «Carnesecchi? Sapeva da giovedì che oggi avrebbe giocato»

Il tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini, ha parlato nel prepartita di Spezia-Cremonese, ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

«Il debutto di Carnesecchi? Sapeva da giovedì che oggi avrebbe giocato dal primo minuto, quando Radu si è infortunato, per questo abbiamo gestito tutto con tranquillità: è un portiere che in passato ha sempre fatto bene e ora debutta in Serie A. Siamo contenti per lui».