Cremonese, Alvini: «Felici di misurarci con il Napoli»

Le parole di Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, in vista della sfida dei grigiorossi contro il Napoli

Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Cremonese contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

SFIDA ALLA CAPOLISTA – «Penso che per la Cremonese questa sia una grande opportunità, grandissima. Siamo consapevoli di chi abbiamo davanti e della loro forza, del momento che stanno vivendo. Abbiamo grande rispetto, ma per noi è un’opportunità per misurarci contro avversari forti e come dice Berrutto nel suo libro “capolavori” più giochi con avversari forti e più devi essere felice di misurarti con loro».

CONDIZIONE – «È stata una settimana complicata, abbiamo avuto qualche problema. Permangono le assenze di Hendry, che è tornato dalla Nazionale infortunato, e Chiriches, che sta proseguendo il suo percorso di recupero. Non c’è Ghiglione per malanni di stagione ed è stata una settimana complicata per Okereke e Pickel che hanno saltato tre e due allenamenti e non credo saranno a disposizione dall’inizio. Ci proveremo per David, ma non credo ce la faremo».

PREPARARSI MENTALMENTE AL NAPOLI – «Ci si prepara facendo capire ai calciatori che è una grandissima opportunità per migliorarsi e misurarsi con avversari forti, chiaramente questo è quello che vogliamo fare. Più l’avversario è difficile più è bello poterci giocare. Dal punto di vista psicologico abbiamo fatto questo, io mi fido tantissimo della squadra perché stiamo crescendo, mi fido del lavoro che facciamo come staff».