Atalanta è anche esperienza oltre il risultato: la trasferta dei tifosi nerazzurri a Cremona

Cremonese-Atalanta vissuta dai tifosi nerazzurri sabato pomeriggio: dalla motorata al tifo nel settore ospiti fino alla vittoria

A rendere memorabile il concetto di esperienza è sicuramente il viaggio. Quella tratta spesso e volentieri fortemente menzionata con orgoglio al di là dell’arrivo, che in futuro avrà un sapore quasi nostalgico: la rappresentazione di quella che è stata la trasferta dei tifosi dell’Atalanta in quel di Cremona.

Una meta speciale ha bisogno di un colpo d’occhio, e certe volte rispolverare vecchie tradizioni nerazzurre è cosa buona e giusta: soprattutto se si tratta di una motorata puro stile anni 90. Si parte al mattino dove la routine della città viene spezzata da una lunga carovana di atalantini applauditi e accolti dai passanti, e nella tratta che conduce fino allo stadio Zini non mancano bandiere, sciarpe e fumogeni.

Da non dimenticare anche la carovana di auto e pullman visto che per Cremonese-Atalanta erano previsti circa 2500 tifosi orobici: tempo di mangiare e bere qualcosa di casereccio e si entra nel settore ospiti carichi vista la posta in palio in ottica Europa. Prima della partita il ricordo va ad Emiliano Mondonico, e la Curva lo tributa con una striscione che recita “Mondo per sempre con noi”: ricordando i 5 anni dalla scomparsa dell’ex tecnico nerazzurro.

Comincia il match e il popolo atalantino fa suo lo stadio Zini con un sostegno continuo tra un primo tempo tatticamente discutibile e un secondo completamente all’arrembaggio. Il clima è bollente, e non solo per il sole pungente di Cremona, ma anche per il coinvolgimento orobico: portando l’Atalanta alla vittoria proprio sotto il settore ospiti per 1-3.

Il ritorno a casa in motorata rimane sempre entusiasmante, forse a tratti anche armonioso visto il tramonto primaverile in aperta campagna: metaforicamente un sipario perfetto per chiudere una giornata che rimarrà nel cuore di tutti i tifosi. L’esperienza che va oltre la singola partita.