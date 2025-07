Cremonese, obiettivo Mazzocchi per la Serie A: esperienza, sacrificio e un ruolo centrale, le ultime

Cremonese, si tratta con il Napoli per Mazzocchi: profilo gradito ai grigiorossi che ne apprezzano l’esperienza e lo spirito di sacrificio

Il futuro di Pasquale Mazzocchi potrebbe tingersi di grigiorosso. L’esterno del Napoli, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, è uno dei nomi più chiacchierati in uscita dal club azzurro e la Cremonese è pronta ad approfittarne. Secondo quanto riportato da TMW, il club lombardo si sarebbe mosso concretamente nelle ultime ore per sondare la disponibilità del giocatore e del Napoli, avviando i primi contatti per portarlo allo Zini.

Dopo la promozione in Serie A, la società grigiorossa è decisa a costruire una rosa all’altezza della categoria, puntando su elementi di esperienza e affidabilità. Mazzocchi, per caratteristiche e curriculum, rappresenta un profilo perfetto: classe 1995, capace di giocare su entrambe le fasce, con un bagaglio importante tra Serie A e B e una naturale propensione al sacrificio. La Cremonese lo considera un tassello chiave per il progetto di rilancio e ha accelerato rispetto alla concorrenza.

Sassuolo, Pisa e Cagliari hanno manifestato interesse, ma senza andare oltre una fase di monitoraggio. In particolare, il club sardo ha seguito il giocatore per settimane senza però avanzare offerte formali, lasciando spazio all’inserimento della Cremonese, attualmente in vantaggio nella corsa al laterale.

Resta da definire la formula dell’eventuale trasferimento: il Napoli ha aperto alla cessione, ma chiede garanzie economiche per lasciar partire Mazzocchi a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore, dal canto suo, gradirebbe una destinazione dove poter ritrovare spazio e centralità, elementi che la Cremonese può offrirgli in una stagione in cui la permanenza in massima serie sarà l’obiettivo dichiarato.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Mazzocchi-Cremonese è più di un’idea: è una trattativa che cresce, sostenuta da esigenze tecniche chiare e da un’occasione di rilancio per tutte le parti in causa.