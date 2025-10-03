Criscitiello rapinato a Milano: pistola in faccia e scippo del Rolex da 70 mila euro. Il giornalista vittima della “tecnica dello specchietto”

Un copione che si ripete, identico e spietato. Dopo la rapina subita dal conduttore Stefano De Martino, un altro volto noto è caduto vittima della famigerata “tecnica dello specchietto”. Ieri mattina, a Sesto San Giovanni, il giornalista e amministratore delegato di Sportitalia, Michele Criscitiello, è stato derubato del suo Rolex, un orologio dal valore di circa 70.000 euro. Ne scrive Il Fatto Quotidiano.

L’agguato è scattato in pochi, concitati istanti. Il giornalista, 42 anni, era fermo a un semaforo a bordo della sua Porsche quando un primo scooter ha urtato deliberatamente lo specchietto retrovisore, per poi allontanarsi. Un trucco classico, pensato per indurre la vittima ad abbassare il finestrino. Appena Criscitiello lo ha fatto, si è materializzato un secondo scooter. Uno dei malviventi gli ha puntato contro una pistola e, con un gesto fulmineo, gli ha afferrato il polso e gli ha strappato l’orologio, fuggendo nel traffico.

Le modalità della rapina sono una fotocopia quasi perfetta di quanto accaduto pochi giorni prima a Stefano De Martino in zona Bocconi a Milano. Anche in quel caso, la stessa tecnica era stata usata per sottrargli un prezioso Patek Philippe.

Sull’episodio indagano ora i Carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza di Criscitiello. L’ipotesi più accreditata è che dietro a questi colpi ci sia una “batteria” di rapinatori trasfertisti, una banda specializzata in furti di orologi di lusso che si muove con scooter rubati. I militari stanno setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto ai responsabili di una serie di colpi che sta creando un vero e proprio allarme a Milano e nel suo hinterland.