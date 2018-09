Il Genoa ha il suo regista occulto: è Criscito, il re degli assist

Il Genoa riscopre Mimmo Criscito. Il difensore autore dei 3 assist che hanno regalato i 3 gol segnati a Marassi dai rossoblù

Mimmo Criscito uomo assist del Genoa! Il difensore mancino, tornato in rossoblù dopo l’avventura allo Zenit, si è riscoperto uomo-assist. Il laterale rossoblù ha sfornato 3 assist in 2 partite e ha contribuito in maniera importante alle vittorie del Genoa. Piatek e Kouamé hanno confezionato i gol decisivi in occasioni delle sfide interne con Empoli e Bologna ma entrambi hanno realizzato i loro gol su assistenza di Mimmo. Il terzino sinistro, convocato da Roberto Mancini in Nazionale, ha sfornato 2 assist all’esordio contro l’Empoli a Piatek e Kouamé e ha trovato il passaggio giusto anche contro il Bologna per il gol di bomber Piatek.

Mimmo si è calato nella realtà rossoblù nel migliore dei modi. E’ lui il regista laterale del Genoa: nessuno in Serie A ha fatto meglio del giocatore rossoblù, nessuno ha confezionato 3 assist dopo 4 giornate di campionato (Mimmo e il Genoa hanno una partita in meno che recupereranno a ottobre, contro il Milan). Criscito ha lasciato subito il segno nel corso di questa nuova avventura con la maglia del Grifone. Il giocatore 31enne si sta impegnando al massimo e continua a correre per tutta la fascia. A Reggio Emilia contro il Sassuolo c’era stata una brutta battuta d’arresto ma contro il Bologna è tornato a macinare km con regolarità e qualità. I suoi cambi di fronte, spesso con lanci lunghissimi, hanno scate­nato gli applausi del suo pubblico e la sua precisio­ne in fase di impostazione (ha una percentuale di passaggi riusciti che supera il 75%) ha fatto dimenticare l’assenza di un vero regista (l’infortunato Sandro).