Crisi Roma, Fonseca: “Il problema è mentale” – VIDEO

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto al termine del match contro l’Udinese. Ecco le sue parole:

«Nessuna squadra in questo momento sta bene fisicamente, devo dire che la partita non è stata segnata da un problema fisico, con uno in meno i ragazzi hanno corso tanto. È un problema mentale, dobbiamo tornare ad essere la squadra che ha giocato sempre bene. È importante recuperare i giocatori mentalmente».